E' accaduto in una casa a Far Rockaway, una zona balneare del Queens. Il sospettato si chiama Courtney Gordon

Un uomo ha ucciso a coltellate quattro parenti, tra cui due bambini, nella loro casa di New York, poi ha dato fuoco all’edificio e ha pugnalato due agenti di polizia prima che uno di loro gli sparasse mortalmente. E’ accaduto in una casa a Far Rockaway, una zona balneare del Queens. La polizia è stata allertata attorno alle 5 della mattina quando una “giovane donna” ha chiamato il 911 dicendo che il cugino stava uccidendo la sua famiglia. Quando gli agenti si sono fermati sul vialetto dell’abitazione, hanno bloccato un uomo che usciva dalla zona con i bagagli e dopo pochi secondi ha estratto un coltello attaccando le forze dell’ordine. Uno è stato ferito al collo e al petto, l’altro è stato colpito alla testa.

Due bambini tra le vittime

Una ragazzina di 11 anni è stata trovata davanti al luogo del delitto e portata in ospedale, dove è stata poi dichiarata morta a causa delle coltellate ricevute. La polizia non è riuscita subito ad entrare nell’abitazione a causa di un incendio che ha distrutto il soggiorno e l’atrio, ma una volta all’interno hanno trovato altre tre persone accoltellate a morte; un ragazzo di 12 anni, una donna di 44 anni e un uomo sulla trentina. Un’altra donna, 61 anni, è rimasta gravemente ferita nell’attacco. Il sospettato è stato identificato come Courtney Gordon, 38 anni. Le identità delle sue vittime non sono state immediatamente rivelate.

