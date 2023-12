Oltre 40 feriti. Per le autorità locali si tratta di un attentato di matrice islamica

Quattro persone sono state uccise e oltre 40 ferite ferite in un’esplosione avvenuta durante una messa cattolica nelle Filippine. L’attentato è avvenuto questa mattina in una palestra dell’Università statale di Mindanao (MSU), nella città di Marawi. Nel 2017, la città è stata teatro di una battaglia durata cinque mesi tra forze governative e militanti legati allo Stato islamico. “Condanno con la massima fermezza gli atti insensati e atroci attacchi perpetrati da terroristi stranieri contro l’Università statale di Mindanao e le comunità di Marawi questa domenica mattina presto. Gli estremisti che esercitano violenza contro gli innocenti saranno sempre considerati nemici della nostra società”, ha dichiarato il presidente delle Filippine Bongbong Marcos. L’università si è detta “profondamente rattristata e sconvolta” dalla violenza “insensata e orribile”. “La violenza non ha posto in una società civile, ed è particolarmente ripugnante in un istituto di istruzione superiore come la Msu”, ha affermato. “Siamo solidali con la nostra comunità cristiana e con tutte le persone colpite da questa tragedia”. L’università ha aggiunto che nel campus è stato schierato ulteriore personale di sicurezza e che tutte le attività accademiche saranno sospese fino a nuovo avviso.

