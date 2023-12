Tel Aviv annuncia la ripresa dei combattimenti contro i miliziani: "Hanno violato la tregua"

È durata sette giorni la tregua nell striscia di Gaza tra Israele e Hamas. L’esercito israeliano ha infatti annunciato la ripresa dei combattimenti accusando i miliziani di aver violato l’accordo per il cessate il fuoco. “Hamas ha violato la tregua sparando anche in territorio israeliano”, si legge in un comunicato dell’Idf. Nel secondo giorno di offensiva l’esercito dello Stato ebraica sta operando a Khan Younis, nel sud della Striscia dove sabato sono segnalati violenti combattimenti con Hamas e raid aerei.

11:01 Msf: “Esercito Israele responsabile di attacco a nostro convoglio”

Medici Senza Frontiere ha riferito che “tutti gli elementi” raccolti finora indicano “l’esercito israeliano” come “responsabile” dell’attacco al convoglio della ong a Gaza City, avvenuto il 18 novembre. Msf ha quindi chiesto una “spiegazione formale alle autorità israeliane, oltre a un’indagine indipendente per stabilire i fatti e le responsabilità”. Il 18 novembre 2023 un convoglio di evacuazione di Medici Senza Frontiere è stato attaccato a Gaza City e due persone sono state uccise. Entrambe le vittime erano familiari di membri dello staff di Msf, uno di loro era anche un volontario che supportava l’azione medica all’ospedale di Al Shifa. Secondo l’ong l’attacco è “apparso subito come deliberato, contro mezzi di Msf, con il simbolo dell’organizzazione ben riconoscibile”. “A distanza di due settimane, dopo aver raccolto le testimonianze del personale presente quel giorno nel convoglio, Msf ritiene che tutti gli elementi indichino l’esercito israeliano come responsabile di questo attacco”, ha riferito l’organizzazione in una nota.

10:09 Israele intensifica gli attacchi nel sud di Gaza

Israele sta bombardando oggi obiettivi nel sud della Striscia di Gaza, intensificando la nuova offensiva dopo una pausa nei combattimenti durata una settimana. Molti degli attacchi si sono concentrati nell’area di Khan Younis, nel sud di Gaza, dove l’esercito ha dichiarato di aver colpito più di 50 obiettivi di Hamas con aerei, carri armati e marina. Ieri l’esercito ha lanciato dei volantini per esortare i residenti a lasciare la zona ma, secondo le Nazioni Unite, non risulta che un gran numero di persone si sia effettivamente spostata.

08: 54 Idf: “Colpiti oltre 400 obiettivi a Gaza”

L’esercito israeliano ha comunicato di aver attaccato nell’ultimo giorno più di 400 obiettivi nella Striscia di Gaza, tra cui decine nella città meridionale di Khan Yunis. Secondo l’annuncio, riportato da Haaretz, la Marina israeliana ha operato a Khan Yunis e Deir al-Balah, nel sud della Striscia di Gaza, e ha attaccato “obiettivi militari dell’organizzazione Hamas, nonché infrastrutture e attrezzature utilizzate dalla forza navale dell’organizzazione”. L’Idf ha anche colpito una moschea che, secondo l’esercito, era utilizzata come quartier generale militare della Jihad islamica.

08: 13 Unicef: “Prima di tregua uccisi oltre 5300 bambini a Gaza”

“La Striscia di Gaza è di nuovo il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino. Dopo sette giorni di tregua da una violenza orribile, i combattimenti sono ripresi. Altri bambini sicuramente moriranno come conseguenza. Prima della pausa, secondo le notizie, più di 5.300 bambini palestinesi sono stati uccisi in 48 giorni di bombardamenti incessanti – un dato che non include molti bambini ancora dispersi e presumibilmente sepolti sotto le macerie”. Lo afferma la direttrice generale dell’Unicef, Catherine Russell, sulla ripresa dei combattimenti a Gaza.

o7:22 Siria: “Raid aereo israeliano su Damasco”

Le forze israeliane hanno lanciato un attacco aereo vicino a Damasco. Lo riferiscono i media statali siriani, citati da Al Jazeera. L’attacco è l’ultimo contro la Siria da parte di Israele, che ha preso di mira aeroporti, magazzini e altre strutture che ritiene siano collegate all’Iran, a Hezbollah e ad altri gruppi sostenuti da Teheran.

