Il numero 1 di Kiev intervistato da Associated Press: "Con l'inverno inizia una nuova fase della guerra"

Nel corso di un’intervista con l’Associated Press il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto preoccupato che il conflitto in Medioriente possa distogliere l’attenzione e le risorse globali dall’Ucraina. “Possiamo già vedere le conseguenze dello spostamento dell’attenzione della comunità internazionale a causa della tragedia in Medioriente“, ha affermato.”Solo i ciechi non lo riconoscono”. “Non dobbiamo permettere alla gente di dimenticare la guerra qui – ha concluso – l’attenzione equivale ad aiuto”. Il numero 1 di Kiev ha poi parlato del momento del conflitto. Con l’inverno “inizia una nuova fase della guerra. Questo è un dato di fatto”, ha detto aggiungendo che le temperature gelide e il territorio poco praticabile infatti rinnovano la minaccia di diffusi attacchi aerei russi sulle città che prendano di mira le infrastrutture energetiche e civili.

