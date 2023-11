Secondo quanto riportano i media locali, le persone rilasciate sono in buone condizioni fisiche

Gli ostaggi che sono tornati in Israele ieri (il 28 novembre) dalla Striscia di Gaza sono “un gruppo di donne straordinarie che hanno sopportato le difficoltà della loro prigionia in modo straordinario”. Lo ha detto il professor Itai Pessach, direttore dell’ospedale pediatrico Edmond e Lily Safra di Sheba, che ha ospitato 8 dei 12 ostaggi israeliani liberati ieri nell’ambito dell’accordo di tregua tra Israele e Hamas. Secondo quanto riporta il Times of Israel, nessuna delle persone rilasciate ieri è in condizioni fisiche preoccupanti.

