Il leader di Kiev premia i soldati

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato le truppe impegnate nella difesa di Odessa. “Oggi al lavoro a Odessa – ha scritto su Telegram – abbiamo iniziato con i rapporti militari e con un incontro sulle difesa della regione”. Tra gli argomenti affrontati – ha proseguito Zelensky – “la situazione nel Mar Nero, le contromisure antimine e la messa in sicurezza del ‘corridoio del grano'”. Durante la visita, ha concluso il leader di Kiev, “ho parlato con i soldati che difendono il Sud dell’Ucraina, ho consegnato loro i premi statali. Grazie per il vostro servizio, per gli obiettivi nemici abbattuti, per il vostro coraggio e dedizione nel proteggere il nostro Stato e il nostro popolo”.

