Gli aggiornamenti dalla guerra tra Russia e Ucraina del 28 novembre. I media ucraini riportano la notizia dell’avvelenamento della moglie del capo degli 007 di Kiev, mentre monta la polemica sulla partecipazione del ministro degli Esteri russo, Serghey Lavrov, al vertice Osce in programma a Skopje in Macedonia del Nord. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

13:24 Kiev diserta Osce a Skopje per presenza Lavrov

Dopo i Paesi baltici anche l’Ucraina ha deciso di non partecipare alla 30esima sessione del Consiglio dei ministri dell’Osce, in programma a Skopje (in Macedonia del nord) a causa della presenza del ministro russo degli Esteri, Serghey Lavrov. Lo ha fatto sapere, in un comunicato, il ministero Ucraino degli Esteri. Secondo Kiev “la presenza della delegazione russa alla riunione per la prima volta dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia non farà altro che aggravare la crisi nella quale la Russia ha spinto l’Osce. Dovremmo concentrare i nostri sforzi comuni su come salvare l’Osce dalla Russia e non inviare messaggi sulla possibilità di un ritorno alle forme di cooperazione esistenti prima del febbraio 2022 allo Stato che ha scatenato la più grande aggressione armata in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale”. Per questo, conclude il ministero ucraino, “la delegazione dell’Ucraina non parteciperà alla riunione ministeriale dell’Osce a livello di Ministro degli Affari esteri. Allo stesso tempo, l’Ucraina resta impegnata a rispettare i principi dell’Osce“.

10:32 Avvelenata moglie capo 007 Kiev

Marianna Budanova, moglie del capo della direzione principale dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, è stata avvelenata con metalli pesanti. È quanto riferiscono fonti ai media ucraini, che aggiungono che la donna “sta ricevendo cure” adeguate. In precedenza Budanov aveva raccontato di vari attentati alla sua vita che erano stati sventati dai servizi segreti di Kiev.

