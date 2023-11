Lo ha annunciato la presidentessa della Commissione Ue a una Conferenza a Bruxelles

“Oggi ci riuniamo qui a Bruxelles da diversi continenti e da diversi background. Ma sia che rappresentiamo paesi di origine, di transito o di destinazione dei migranti, condividiamo tutti lo stesso desiderio. Siamo qui per combattere questo business criminale, per fermare questa sofferenza indicibile. Siamo qui per costruire un’Alleanza Globale contro il traffico di esseri umani“. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza di alto livello su un’alleanza globale per contrastare il traffico di migranti a Bruxelles.

“Abbiamo bisogno anche di un’Alleanza Globale, con una governance comune e obiettivi condivisi. Dovrebbe essere globale non solo in senso geografico ma anche nella sua portata. Concentrandosi sulla prevenzione, sulla risposta e sulle alternative legali alle rotte mortali del contrabbando“, ha spiegato. “Questa conferenza non sarà un evento unico. Istituiremo gruppi di esperti a livello tecnico e porteremo avanti i lavori sui tre filoni della conferenza – ha precisato von der Leyen -. Ci riuniremo di nuovo tra un anno e faremo il punto. È l’inizio di un percorso comune. Ed è per questo che proponiamo di concordare un appello all’azione, aperto a tutti coloro che vogliono unirsi a noi in questa missione. È un appello rivolto a tutti noi: istituzioni e agenzie dell’Ue, governi e autorità nazionali, organizzazioni internazionali e piattaforme online. Dobbiamo unire le nostre forze se vogliamo essere efficaci. Con l’Alleanza Globale possiamo dare inizio ad una nuova era di cooperazione e offrire migliori possibilità a milioni di persone”

