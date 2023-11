Applausi della folla che li attendeva nella città della Cisgiordania

Un pullman con a bordo 33 prigionieri palestinesi rilasciati da Israele è arrivato lunedì sera nella città di Ramallah, in Cisgiordania, nell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. In precedenza, i miliziani aveva rilasciatono undici donne e bambini israeliani che tenevano in ostaggio. I prigionieri rilasciati sono stati accolti dagli applausi della folla.

