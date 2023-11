Arrestato il sospetto aggressore: si tratta di un 48enne

È stato identificato e arrestato un uomo sospettato di aver sparato a tre studenti universitari palestinesi a Burlington, nel Vermont (Stati Uniti). Si tratta, come riferisce la polizia locale, di un 48enne. Le autorità affermano che il sospettato viveva in un condominio vicino al luogo in cui è avvenuta la sparatoria. È stato arrestato domenica intorno alle 15.30 sul luogo dell’attacco. Gli studenti, tutti ventenni, stavano camminando per strada sabato sera quando sono stati affrontati da un uomo con una pistola, che ha aperto il fuoco e ha sparato a ciascuno di loro “senza parlare” prima di fuggire, secondo quanto ricostruito dal dipartimento di polizia di Burlington. Due degli studenti sono in condizioni stabili mentre il terzo ha riportato “ferite molto più gravi”, ha detto la polizia, aggiungendo che due delle vittime sono state colpite al torace e un altro agli arti inferiori.

