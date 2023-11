"Apparsi sui media articoli che mettevano in dubbio la mia integrità", ha scritto Gom van Strien

Gom van Strien, senatore del Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders, vincitore delle recenti elezioni in Olanda, ha annunciato le sue dimissioni dopo essere stato accusato di frode. La scorsa settimana Van Strien era stato nominato dal partito per “esplorare” le ipotesi di coalizioni che renderebbero possibile un governo a guida Wilders. “Questo fine settimana sono apparsi sui media articoli su attività del mio passato che mettevano in dubbio la mia integrità”, ha scritto van Strien in una nota, “sia l’agitazione causata da questo fatto che la preparazione di una risposta ad esso non sono, a mio avviso, in relazione con il mio attuale lavoro”.

