Il vicepremier: "Israele rispetterà il diritto internazionale"

“La posizione dell’Italia non è quella del riconoscimento unilaterale” dello Stato palestinese, che “andrebbe ad aggravare la situazione e non a migliorarla”, l’Italia è coinvolta per far sì che si possa raggiungere la soluzione ‘due popoli, due Stati’ “attraverso il mutuo riconoscimento”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con la stampa a margine del Forum regionale dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona.

Tajani: “Parlato con Cohen, Israele rispetterà diritto internazionale”

Questa mattina “ho avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen al quale ho ribadito la posizione dell’Italia, ovvero la condanna di Hamas” e “ho chiesto che venga rispettato sempre il diritto internazionale”, ha aggiunto Tajani.

