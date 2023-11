Il Segretario generale della Nato: "L'Ucraina ha riconquistato il 50% dei territori, Mosca è più debole"

“Accogliamo con favore la pausa nei combattimenti che ha consentito il rilascio degli ostaggi e la fornitura di sostegno umanitario alla popolazione di Gaza. Invito a prolungare l’intervento perché ciò darà al popolo di Gaza il sollievo di cui ha tanto bisogno. Ciò consentirà inoltre l’ulteriore rilascio di ostaggi che non hanno mai avuto un ruolo attivo nel conflitto israelo-palestinese”. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa in vista della ministeriale Esteri di domani.

“Mercoledì il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si unirà a noi per la prima riunione del Consiglio Nato-Ucraina a livello dei ministri degli Esteri. Riaffermeremo il sostegno a lungo termine della Nato. L’anno scorso l’Ucraina ha vinto le battaglie di Kiev e Kharkiv. Quest’anno continuano a infliggere pesanti perdite alla Russia. L’Ucraina ha riconquistato il 50% del territorio che la Russia ha ceduto. Ha prevalso come nazione sovrana e indipendente. Questa è una grande vittoria per l’Ucraina. Nel frattempo, la Russia è più debole politicamente, economicamente e militarmente” ha aggiunto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa in vista della ministeriale Esteri di domani.

