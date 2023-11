Le immagini da un ospedale di Petah Tikv

Gioia e sollievo per gli ostaggi israeliani liberati da Hamas, quando hanno potuto riabbracciare le loro famiglie, come mostrano le immagini diffuse da un ospedale di Petah Tikv, vicino Tel Aviv. Ohad Munder, nove anni, ha corso lungo il corridoio dello Schneider Children’s Medical Cente per gettarsi tra le braccia del padre. È stato rilasciato insieme alla madre Keren e alla nonna Ruti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata