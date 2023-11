Le immagini mostrano la consegna di donne e uomini alla Croce Rossa

L’ala militare di Hamas ha diffuso il video del rilascio di alcuni dei 24 ostaggi liberati nella Striscia di Gaza nel primo giorno di tregua con Israele. Il filmato mostra uomini e donne che arrivano in auto senza contrassegni e vengono consegnati alla Croce Rossa da militanti mascherati. La maggior parte ha tra i 70 e gli 80 anni, il più giovane ha 2 anni. Sono stati rilasciati anche 10 ostaggi provenienti dalla Thailandia e uno dalle Filippine. In cambio del loro rilascio, Israele ha scarcerato 39 palestinesi nel corso della giornata. Lo scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi è stato la prima fase di uno scambio più ampio concordato come parte di un cessate il fuoco di quattro giorni nella guerra scoppiata in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, giorno in cui sono stati catturati gli ostaggi.

