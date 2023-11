I camion hanno attraversato il valico di Rafah

Un convoglio di camion che trasportano aiuti umanitari è entrato a Gaza dall’Egitto attraverso il valico di frontiera di Rafah, nel secondo giorno del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il cessate il fuoco ha lasciato spazio a maggiori spedizioni di carburante e rifornimenti a Gaza, anche se non abbastanza per soddisfare i bisogni dei 2,3 milioni di palestinesi che vivono nella Striscia. In base all’accordo raggiunto con Israele, Hamas ha finora liberato 24 ostaggi, tra cui 13 cittadini israeliani, 10 cittadini tailandesi e un filippino.

