Il secondo gruppo di detenuti di Israele arrivato al carcere di Ofer

Funzionari della sicurezza e umanitari si stanno preparando per il rilascio del secondo gruppo di palestinesi dalla prigione di Ofer in Cisgiordania. Il servizio carcerario israeliano ha comunicato che sta preparando 42 prigionieri per il rilascio in cambio della libertà di alcuni degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri a Gaza dai militanti di Hamas. Un veicolo con i cartelli della Croce Rossa e funzionari che indossavano abiti con le insegne dell’organizzazione sono stati visti fuori dalla prigione, mentre i palestinesi hanno cominciato a radunarsi nelle vicinanze. Anche Hamas si sta preparando a rilasciare più di una dozzina di ostaggi, nell’ambito di uno scambio nel secondo giorno di cessate il fuoco dopo sette settimane di guerra.

