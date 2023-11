Centinaia di donne in piazza: appoggio anche alla causa palestinese

Centinaia di donne hanno marciato a Santiago del Cile nel primo dei 16 giorni di protesta contro la violenza di genere. Le manifestanti hanno sostenuto diverse cause, tra cui quella in occasione del cinquantesimo anniversario del colpo di Stato militare in Cile. In molte hanno esteso il proprio sostegno alla popolazione palestinese di Gaza, martoriata dalla guerra tra Hamas e Israele. L’ONU ha designato il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le donne in America Latina affrontano alcuni dei livelli di violenza di genere tra i più alti al mondo.

