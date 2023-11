Presso il Centro medico pediatrico Schneider

Anatre giocattolo e cartelli di benvenuto presso il Centro medico pediatrico Schneider, nel centro di Israele, pronti a ricevere il ritorno di una parte delle persone tenute in ostaggio a Gaza da venerdì. E’ entrato in vigore il cessate il fuoco di 4 giorni parte dell’accordo per il il rilascio di decine di persone detenute dal gruppo militante.

