Circondato dal fuoco, è stato prelevato da una gru

Spettacolare salvataggio di un uomo bloccato in cima a un edificio in fiamme a Reading, nel sud della Gran Bretagna. Circondato dalle fiamme, è stato prelevato da una gru. Il salvataggio salutato da un applauso della folla che si era radunata nei pressi dell’edificio. NO ARCHIVE/NO RESALE

