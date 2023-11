Il ministro degli Esteri britannico David Cameron è andato in Israele e ha visitato i luoghi colpiti dagli attacchi di Hamas il 7 ottobre scorso. L’ex premier del Regno Unito si è recato nel kibbutz di Be’eri, devastato dall’offensiva dell’organizzazione estremista islamica. “Speriamo di vedere questa pausa umanitaria. Penso che sia importante perché è un’opportunità per liberare gli ostaggi e per far entrare gli aiuti”, ha detto Cameron. “Ho voluto venire qui di persona per vedere la natura orribile degli attacchi che avete subìto il 7 ottobre”, ha aggiunto. “Qui hanno ucciso bambini, hanno rapito famiglie che si trovano a Gaza. Dobbiamo combattere insieme”, ha replicato il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen.

