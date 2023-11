I soccorritori hanno pubblicato un video dei 41 operai edili intrappolati da più di una settimana in un tunnel stradale, in costruzione nello Stato indiano dell’Uttarakhand, nel nord del Paese. “Vi raggiungeremo presto, non preoccupatevi”, ha detto un funzionario tramite un megafono a un operaio intrappolato. Il messaggio è stato trasmesso tramite una telecamera endoscopica inviata attraverso un tubo utilizzato per mandare cibo agli operai intrappolati. I soccorritori, impossibilitati a raggiungere i 41 operai edili intrappolati, hanno tentato di scavare verso di loro in verticale, dopo che per giorni gli sforzi sono stati ostacolati da detriti e problemi tecnici. Gli operai intrappolati sono sani e ricevono cibo attraverso un tubo, ha dichiarato un portavoce del governo. L’ossigeno, invece, è stato fornito loro attraverso un tubo separato.

