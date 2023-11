Alta tensione dopo il lancio del satellite spia dal Nord

I marines della Corea del Sud hanno concluso giovedì tre giorni di esercitazioni militari per rafforzare le capacità difensive nella regione delle isole nordoccidentali. Le esercitazioni si sono svolte nelle aree attorno all’isola Baekryeong, situata vicino alla Corea del Nord, e l’obiettivo era quello di prepararsi a tutti i possibili tipi di provocazioni nelle aree vicine al confine marittimo. Seul ha affermato che Pyongyang ha lanciato un missile balistico verso il mare ma il lancio probabilmente è fallito mercoledì notte, poche ore dopo che la Corea del Sud aveva dichiarato che avrebbe ripreso la sorveglianza aerea in prima linea in risposta al lancio del satellite spia dal Nord.

