I manifestanti hanno bloccato le operazioni di carico di una nave container di una compagnia israeliana

Manifestazione pro-Palestina non autorizzata a Port Botany, sul lungomare di Sydney, in Australia, nella giornata di martedì 21 novembre. I manifestanti si sono scontrati con la polizia e 23 di loro sono stati arrestati. Nel corteo circa 400 persone hanno sventolato bandiere, suonato tamburi e chiesto un cessate il fuoco a Gaza, bloccando le operazioni di carico di una nave container controllata dalla compagnia di navigazione israeliana ZIM. Il premier del New South Wales (la regione di Sydney), Chris Minns, ha difeso l’azione della polizia, affermando che il blocco del porto avrebbe danneggiato l’economia, il suo Stato e il Paese.

