Possibile una pausa di cinque giorni nei combattimenti

Nuova giornata di conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, ma sembra essere sempre più probabile una pausa nei combattimenti. Come annunciato dal leader di Hamas Ismail Haniyeh, le parti in causa “sono vicine a raggiungere un accordo sulla tregua“. Da parte sua Israele non ha ancora confermato l’accordo.

08:40 iDF: “Completato accerchiamento Jabalia”

La 162esima divisione delle forze israeliane di difesa (Idf) ha completato l’accerchiamento di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, ed è a intensificare i combattimenti.Lo riporta The Times of Israel citando la stessa Idf secondo cui il 215esimo reggimento di artiglieria e l’aeronautica hanno effettuato pesanti attacchi a Jabalia per “preparare il terreno alla battaglia”. Nella periferia della località sono stati distrutti tre ingressi di tunnel con all’interno miliziani di Hamas.

08:30 Idf: “Colpiti 250 obiettivi, trovato razzo sotto culla”

Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno riferito di aver colpito 250 obiettivi di Hamas durante l’ultimo giorno di raid aerei, compresi agenti operativi, lanciarazzi e infrastrutture. Lo riporta The Times of Israel. Colpito anche un lanciarazzi usato da Hamas ieri in nuovi attacchi contro Israele. Secondo l’esercito di Tel Aviv si trovava vicino a un edificio residenziale dove si erano rifugiati donne e bambini, fuggiti a seguito dell’attacco. Nel corso dell’operazione via terra, prosegue l’Idf, i riservisti della Brigata Harel hanno invece trovato un deposito di armi nella casa di un membro delle forze Nukhba di Hamas, mentre la 14esima Brigata ha rinvenuto un missile anticarro nascosto sotto il letto di un neonato, nel nord della Striscia di Gaza.

08:20 Idf: “Morti altri 2 soldati, totale sale a 68”

Sale a 68 militari morti il bilancio dell’operazione di terra delle forze israeliane di difesa (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel citando la stessa Idf che ha comunicato l’uccisione di altri due soldati. Si tratta del capitano Arnon Moshe Avraham Benvenisti Vaspi (26 anni), proveniente da Yesud HaMaala e del sergente maggiore Ilya Senkin (20 anni), residente a Nof Hagalil. Negli ultimi scontri sono rimasti gravemente feriti anche due riservisti e altri tre soldati.

07:30 Hamas, accordo di tregua nelle prossime ore

L’accordo per il cessate il fuoco potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Lo ha riferito ad Al Jazeera un funzionario di Hamas, Izzat al-Rishq. Mentre Israele non ha ancora confermato l’accordo, che sarà mediato dal Qatar. Secondo al-Rishq, l’accordo includerà un cessate il fuoco e l’ingresso di camion di aiuti per rifornire tutte le aree di Gaza e il trasferimento dei feriti. Previsto anche uno scambio di prigionieri per rilasciare donne e bambini palestinesi nelle prigioni israeliane in cambio di donne e bambini israeliani. Al-Rishq ha dichiarato anche che i colloqui proseguono da settimane, ma che il premier Netanyahu sta prendendo tempo, aggiungendo che l’accordo è stato concordato da tutte le brigate della resistenza palestinese tramite telefonate.

06:30 Haniyeh: “Vicini ad accordo per tregua”

“Siamo vicini a raggiungere un accordo sulla tregua”. Lo ha affermato il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, in un post su Telegram. I media israeliani riferiscono di una possibile pausa di cinque giorni nei combattimenti, riporta Al Jazeera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata