I soldati pattugliano la spiaggia mentre i carri armati distruggono le strutture dei miliziani di Hamas

L’esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostra le sue forze operanti nella Striscia di Gaza. In un comunicato stampa l’Idf ha affermato che le sue truppe “continuano a operare nella Striscia di Gaza, dirigendo gli aerei per colpire i terroristi, le infrastrutture terroristiche e localizzando armi e attrezzature militari” e che “i jet da combattimento dell’Idf hanno ucciso altri tre comandanti di compagnie di Hamas”. Nel filmato si vedono soldati che pattugliano una spiaggia, truppe che sparano in aree urbane, carri armati che sparano ed edifici che vengono distrutti.

