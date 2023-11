L'obiettivo è quello di far mantenere alta l'attenzione sulla guerra

Un gruppo della comunità ucraina in Finlandia ha portato un carro armato russo distrutto in una piazza di Helsinki per sensibilizzare sulla guerra in corso in Ucraina. L’Associazione ucraina in Finlandia, che rappresenta gli ucraini residenti nel paese, ha installato il carro armato vicino al Parlamento di Helsinki. Decine di ucraini si sono radunati vicino al carro armato russo T72B3 e hanno organizzato una manifestazione per far mantenere alta l’attenzione sulla guerra.

