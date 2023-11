Il re di Giordania Abdullah II ha ricevuto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ad Amman per discutere della guerra a Gaza. Abdullah ha sottolineato la necessità di agire immediatamente per stabilire un cessate il fuoco a Gaza, proteggere i civili e garantire la fornitura ininterrotta di aiuti umanitari nella zona. Il re ha anche sottolineato che la continuazione da parte di Israele della guerra contro Gaza e delle sue violazioni in Cisgiordania e Gerusalemme porterà a un’esplosione della situazione nell’intera regione. Von der Leyen ha menzionato la necessità di raggiungere la pace sulla base della soluzione dei due Stati e ha affermato il suo rifiuto di qualsiasi tentativo di sfollare i palestinesi, nonché l’importanza di preservare lo status storico e giuridico di Gerusalemme. Durante l’incontro è stata sottolineata da entrambe le parti la condanna delle violenze da parte dei coloni in Cisgiordania.

