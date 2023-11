Bandiere e slogan per chiedere il cessate il fuoco a Gaza

Centinaia di persone sono scese nelle strade di Taipei, a Taiwan, chiedendo un cessate il fuoco immediato nel conflitto tra Israele e Hamas. I manifestanti portavano bandiere palestinesi e gridavano slogan mentre marciavano verso l’Istituto Americano di Taiwan, di fatto l’ambasciata statunitense nel Paese, per mostrare il proprio sostegno alla popolazione di Gaza. La guerra, giunta alla settima settimana, è stata innescata dall’attacco di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, in cui i militanti hanno ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, e hanno rapito circa 240 uomini, donne e bambini. Dall’inizio dell’offensiva israeliana sono stati uccisi cinquantadue soldati. Secondo le autorità sanitarie palestinesi, oltre 11.400 palestinesi hanno perso la vita, due terzi dei quali donne e minori.

