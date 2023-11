Medici senza Frontiere: "Attaccato nostro convoglio a Gaza, un morto". Portavoce Abu Mazen: "Usa obblighino Israele a fermarsi"

Continua il conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Medici Senza Frontiere denuncia che un convoglio dell’organizzazione umanitaria è stato attaccato mentre cercava di evacuare 137 persone intrappolate da una settimana a causa degli scontri intorno all’ospedale di Al Shifa, a Gaza. Nell’attacco un familiare di un membro dello staff di Medici Senza Frontiere (MSF) è stato ucciso, e un altro è rimasto ferito. Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, chiede agli Stati Uniti di obbligare Israele a fermare il genocidio in atto verso la popolazione di Gaza.

Portavoce Abu Mazen, Usa obblighino Israele a fermarsi

“Nei confronti del popolo palestinese è in atto un genocidio. Gli Usa non capiscono che, se continuano a sostenere ciecamente Israele, sarà la guerra totale in Medio Oriente, e ci siamo vicini”. A dirlo, in una intervista a La Stampa, è Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen. “Chiediamo, prima di tutto, il cessate il fuoco – prosegue -. E’ ancora troppo presto per parlare di qualsiasi altra cosa. Stop ai bombardamenti, poi medicine e cibo alla gente. Gli americani parlano e gli israeliani continuano a non sentire”. Quindi Nabil Abu Rudeineh ha aggiunto: “Gli europei, anche l’Italia con la premier Meloni che ha incontrato Mr. Abu Mazen, dovrebbero far pressione su Israele e Washington”.

Msf, attaccato nostro convoglio a Gaza: 1 morto e 1 ferito

“Un familiare di un membro dello staff di Medici Senza Frontiere (MSF) è stato ucciso, e un altro è rimasto ferito, in un attacco contro un convoglio dell’organizzazione umanitaria che cercava di evacuare 137 persone intrappolate da una settimana a causa degli scontri intorno all’ospedale di Al Shifa, a Gaza. L’attacco è avvenuto ieri pomeriggio”. Lo riporta la stessa organizzazione umanitaria in una nota. “MSF condanna con la massima fermezza questa aggressione deliberata – prosegue il comunicato -. Il convoglio di MSF, composto da cinque mezzi con il simbolo dell’organizzazione ben riconoscibile, è partito alle 9 del mattino di ieri con 137 persone, composte da membri dello staff palestinese di MSF e i loro familiari, tra cui 65 bambini. Il convoglio ha lasciato i locali di MSF (guesthouse, ufficio e clinica situati vicino all’ospedale Al Shifa) in direzione del sud di Gaza per raggiungere un luogo più sicuro. Dall’11 novembre queste persone erano intrappolate a causa dei combattimenti e da allora MSF ha ripetutamente chiesto una loro evacuazione in sicurezza”.

“MSF aveva informato entrambe le parti in conflitto di questo movimento – si legge nella nota di Medici Senza Frontiere -. Il convoglio ha seguito l’itinerario indicato dall’esercito israeliano e ha raggiunto la strada Salah Al Deen, insieme ad altri civili che cercavano di lasciare la zona. Dopodiché si è diretto verso l’ultimo checkpoint nei pressi di Wadi Gaza, in quel momento sovraffollato a causa dei lunghi controlli sui palestinesi da parte delle forze israeliane. Nonostante le informazioni condivise con l’esercito israeliano, non è stato permesso al convoglio di MSF di attraversare il checkpoint per ore. Durante l’attesa, lo staff di MSF ha sentito degli spari, per paura il convoglio ha deciso di rientrare nella sede di MSF, situata a circa 7 km dal checkpoint. Sulla via del ritorno, tra le 15,30 e le 16, il convoglio è stato attaccato in via Al-Wehda, vicino all’incrocio con via Said Al A’as, nei pressi dell’ufficio di MSF. Due mezzi di MSF sono stati deliberatamente colpiti, uccidendo un familiare di un membro dello staff e ferendone un altro”.

“MSF chiede ancora una volta di consentire con urgenza l’evacuazione del suo staff e di migliaia di altre persone, intrappolate dai combattimenti e che vivono in pessime condizioni nel nord di Gaza – conclude la nota di Medici Senza Frontiere -. MSF chiede un cessate il fuoco immediato, l’unico modo per ottenere corridoi di evacuazione sicuri per migliaia di civili”.

