La comunità russa in Finlandia ha protestato davanti al parlamento finlandese dopo che il governo ha chiuso quattro valichi lungo confine con la Russia per fermare il flusso di migranti mediorientali e africani. Diverse centinaia di manifestanti, tra cui russi che vivono in Finlandia e persone con doppia nazionalità, hanno cantato “aprite le frontiere” dopo che i valichi di frontiera con la Russia nel sud-est sono stati chiusi. Molte persone erano preoccupate di non poter vedere la propria famiglia vivere in Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata