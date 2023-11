Centinaia di palestinesi si sono riuniti per i funerali di tre uomini uccisi in un attacco israeliano nel campo profughi di Balata, in Cisgiordania. La Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato che i morti sono 5. L’esercito israeliano ha detto di aver colpito un nascondiglio di terroristi. Sale a 210 il numero di palestinesi uccisi nelle violenze in Cisgiordania dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

