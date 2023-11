Migliaia di persone sono in marcia verso Gerusalemme per chiedere la liberazione dei circa 240 cittadini israeliani ostaggio di Hamas. Il corteo di cinque giorni è partito da Tel Aviv ed è diretto verso la città Santa. Tra i manifestanti ci sono anche le famiglie di oltre 50 persone che si troverebbero nelle mani dell’organizzazione estremista islamica. L’obiettivo della protesta è quello di radunarsi davanti alla casa del primo ministro Benjamin Netanyahu. Una portavoce dei familiari, Liat Bell Sommer, ha dichiarato che due membri del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz e Gadi Eisenkot, hanno accettato di incontrarli. Ha aggiunto, però, che non è ancora chiaro se ci sarà anche il premier.

