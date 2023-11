Chiesta la liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas

Migliaia di persone della comunità ebraica argentina, studenti e professori si sono radunate a Buenos Aires per opporsi all’aumento dei casi di antisemitismo nelle università e per chiedere il rilascio degli ostaggi catturati in Israele dai militanti di Hamas. Oltre 2mila persone si sono radunate sui gradini fuori dall’edificio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Buenos Aires, esponendo manifesti degli oltre 200 ostaggi detenuti da Hamas nell’attacco del 7 ottobre che ha dato inizio alla guerra in corso a Gaza. Hernan Najenson, presidente dell’Associazione nazionale degli avvocati ebrei argentini, ha affermato che l’università ha assistito a un aumento dei casi di antisemitismo dall’inizio del conflitto, un aumento avvertito anche dalle comunità ebraiche in molti paesi del mondo. Una delegazione di professori e studenti ha incontrato le autorità dell’Università di Buenos Aires per concordare le azioni da intraprendere per fermare la discriminazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata