Potrebbe essere necessario scavare fino a 60 metri

Si continua a scavare tra le macerie di un tunnel stradale crollato nel nord dell’India per consentire ai 40 lavoratori, intrappolati sottoterra da sei giorni, di strisciare verso la libertà. I lavori con nuovi macchinari finora hanno coperto un tratto di 24 metri. Potrebbe essere necessario scavare fino a 60 metri per consentire la fuga dei lavoratori intrappolati. Alcuni lavoratori hanno avvertito febbre e dolori muscolari, ma le loro condizioni non hanno subito alcun peggioramento. Ogni due ore vengono inviati tramite un tubo noci, ceci tostati, popcorn e medicinali. La zona del tunnel crollato è soggetta a frane e cedimenti.

