Il leader socialista è stato confermato per un altro mandato alla guida del governo

La polizia spagnola è intervenuta per disperdere i manifestanti che si erano riuniti nella capitale Madrid per protestare contro la rielezione del primo ministro Pedro Sánchez. Sánchez è stato confermato per un altro mandato di quattro anni all’inizio della giornata dopo aver sfruttato un controverso accordo di amnistia per ottenere il sostegno critico dei separatisti catalani per rimanere al potere. Il leader del Partito socialista spagnolo è stato sostenuto da 179 deputati nella camera bassa del parlamento da 350 seggi per formare un nuovo governo di coalizione di minoranza di sinistra. Solo i deputati dell’opposizione di destra hanno votato contro di lui.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata