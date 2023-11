Oggi il leader del Psoe in Aula: giovedì la fiducia al suo governo

Il leader socialista Pedro Sanchez è oggi al Congresso dei deputati per la sessione d’investitura, per presentare il programma di governo e chiedere la fiducia. Giovedì la fiducia. Attorno al Congresso sono stati schierati oltre 1.600 agenti per garantire la sicurezza. Da oltre dieci giorni vanno avanti sotto alle sedi del Psoe proteste per l’accordo tra i socialisti e gli indipendentisti catalani che consentirà a Sanchez di rimanere alla Moncloa in cambio di una legge di amnistia. A Madrid si sono registrati nei giorni scorsi violenti scontri tra gruppi della galassia dell’ultradestra e forze dell’ordine con feriti e arresti.

Sanchez difende l’amnistia

“In nome della Spagna” e degli “interessi della Spagna e della concordia”, “concederemo l’amnistia alle persone” perseguite per il tentativo di secessione della Catalogna ha detto il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez, nel suo discorso d’investitura al Congresso dei deputati, sottolineando che l’amnistia aiuterà a “superare la frattura” con la Catalogna.

Sanchez: “Primo impegno governo sarà riconoscimento Stato Palestina”

Sanchez ha annunciato che il primo impegno, se otterrà la fiducia al Congresso, sarà che il nuovo governo lavori in Europa e in Spagna per il riconoscimento dello Stato palestinese. Sanchez, nel suo discorso d’investitura al Congresso, ha chiesto un cessate il fuoco a Gaza. Siamo al fianco di “Israele nella risposta all’attentato terrorista di Hamas, vogliamo l’immediata liberazione degli ostaggi, ma respingiamo l’uccisione indiscriminata dei palestinesi” in Cisgiordania e Gaza, ha detto il leader, rilanciando l’idea di una conferenza di pace.

Sanchez: “Solleciteremo Chiesa per risarcimento vittime pedofilia”

Sanchez, nel suo discorso d’investitura al Congresso dei deputati, ha fatto riferimento al rapporto del difensore civico spagnolo che ha stimato 400mila vittime di abusi negli ambienti della Chiesa cattolica. Sanchez ha affermato che la Chiesa cattolica sarà “sollecitata” a impegnarsi nel riconoscimento e risarcimento delle vittime, e ha annunciato la creazione di “un fondo statale per risarcire le vittime”.

