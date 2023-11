Secondo le autorità israeliane Hamas svolge attività terroristiche nella struttura ospedaliera di Gaza

Le forze dell’IDF stanno operando in questo momento in modo mirato all’interno dell’ospedale di al Shifa nella Striscia di Gaza. L’attività militare si svolge in un perimetro specifico e delimitato per il quale esistono informazioni di intelligence che indicano attività terroristiche svolte dai miliziani di Hamas all’interno della struttura ospedaliera. Prima di entrare nell’ospedale, le forze dell’esercito di Tel Aviv hanno eliminato i terroristi presenti sul posto al termine di un violento scontro a fuoco tra i due schieramenti. L’esercito israeliano non ha fornito ulteriori dettagli ma ha precisato che sta adottando tutte le misure necessarie per tutelare l’incolumità dei civili. “L’Idf sta conducendo un’operazione di terra a Gaza per sconfiggere Hamas e salvare i nostri ostaggi. Israele è in guerra con Hamas, non con i civili di Gaza” spiega in una nota l’esercito di Israele.

