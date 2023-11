Milano, 15 nov. (LaPresse) – “Le notizie di un’incursione militare nell’ospedale di al-Shifa sono molto preoccupanti. Abbiamo perso di nuovo i contatti con il personale sanitario dell’ospedale”. Lo scrive in un post sul social X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità. “Siamo estremamente preoccupati per la loro sicurezza e per quella dei loro pazienti”, ha aggiunto.

