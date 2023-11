In India continua il lavoro dei soccorritori per estrarre da sottoterra i 40 operai rimasti intrappolati da domenica nel crollo di un tunnel in costruzione nello stato dell’Uttarakhand. Si lavora con strumenti per perforare ed escavatori mentre verranno calati attraverso tubi di metallo giubbotti impermeabili per tirare su gli operai. Il tunnel è parte di un’arteria progettata per collegare vari siti di pellegrinaggio indù.

