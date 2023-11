Guidata dal ministro delle Risorse naturali Kozlov

Arrivata in Corea del Nord una delegazione del governo russo, guidata dal ministro delle Risorse naturali Alexander Kozlov. La visita è solo l’ultima di una serie di incontri diplomatici e politici tra Mosca e Pyongyang a partire dal luglio di quest’anno. Kozlov è stato il funzionario russo che per primo ha accolto il leader nordcoreano Kim Jong Un nella sua recente visita in Russia a settembre.

