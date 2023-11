Sesta settimana di guerra, le truppe di Tel Aviv continuano la loro operazione militare nella Striscia

Sesta settimana di guerra in Medioriente. Esplosioni a Gaza nella tarda serata di domenica, mentre le truppe israeliane continuano la loro operazione militare nella Striscia. Il Primo Ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu, ha respinto gli urgenti appelli internazionali per un cessate il fuoco a meno che non vengano rilasciati tutti i circa 240 ostaggi catturati da Hamas nell’attacco del 7 ottobre che ha scatenato il conflitto.

