Ci sono 4,9 milioni di sfollati interni in Ucraina, 3,6 milioni dei quali sono diventati sfollati dopo il 24 febbraio 2022, data dell’invasione da parte della Russia. Lo ha detto la vice primo ministro e ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, durante un’intervista alla televisione nazionale, come riferisce Ukrinform. “Abbiamo un totale di 4,9 milioni di sfollati interni, di cui 2,6 milioni ricevono pagamenti mensili. 3,6 milioni sono coloro che sono diventati sfollati interni dopo il 24 febbraio”, ha affermato Vereshchuk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata