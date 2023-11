L'investitura a premier dovrebbe arrivare tra il 15 e il 16 novembre

Il premier ad interim spagnolo Pedro Sanchez ha incassato l’appoggio anche del Partito Nazionalista Basco (Pnv) per la formazione di un nuovo governo progressista. Secondo quanto fanno sapere fonti basche ai media iberici, il patto verrà firmato oggi alle 11. Con i cinque deputati del Pnv, il socialista si garantisce così la maggioranza assoluta dei seggi al Congresso dei deputati. Ieri Sanchez ha superato lo scoglio più difficile chiudendo l’intesa con gli indipendentisti catalani di Junts, guidati dall’ex presidente della Generalitat catalana. Al momento non è ancora stata fissata una data per la sessione d’investitura del socialista ma si parla di un voto tra il 15 e il 16 novembre. Con la maggioranza assoluta, Sanchez dovrebbe essere confermato premier alla prima votazione.

