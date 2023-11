Il leader tedesco: "Patti con paesi extra-Ue per ridurre irregolari"

L’accordo sui migranti tra Italia e Albania è “innanzitutto una questione tra il governo italiano e quello albanese”, ma “in questo momento va tenuto anche presente che, a nostro avviso, l’Albania diventerà presto membro dell’Unione Europea“. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivando al Congresso del Pse a Malaga. “Stiamo parlando di come risolvere insieme le sfide e i problemi in maniera efficace all’interno della famiglia europea. Seguiremo da vicino la questione. Ciò che conta ora in Europa è correggere le cose che non sono andate per il verso giusto, stabilire un meccanismo di solidarietà e cercare di superare questa sfida”, ha detto ancora Scholz.

Migranti, Scholz: “Accordi con Paesi extra Ue per ridurre irregolari”

“È necessario ridurre l’immigrazione irregolare. Per questo ci sarà una stretta collaborazione con i Paesi al di fuori dell’Ue. Come è ora il caso della Turchia. Ma potrebbero essercene altri in arrivo”, ha poi sottolineato Scholz. “Riguardo questa situazione, non ci sono cose che non possono essere prese in considerazione. Bisogna agire in modo molto pragmatico e, alla fine, in modo molto efficiente”, ha detto ancora Scholz.

