Un uomo di 28 anni ha investito intenzionalmente due agenti della contea di Hillsborough, negli Stati Uniti. E’ successo il 9 novembre a Brandon, sobborgo di Tampa, in Florida. Tutto è partito da una telefonata al 911. La madre del 28enne ha chiamato le forze dell’ordine affermando di aver paura del figlio e che quest’ultimo si stava comportando in modo irrazionale.

Il ragazzo ha provato a scappare in auto da casa sua quando è stato contattato dai poliziotti. Poi è tornato, ha accelerato e ha speronato il suv degli agenti, ferendone due in maniera grave: entrambi alle gambe. Si tratta di Carlos Brito, 39 anni, e Manny Santos, 31 anni. Un terzo è intervenuto riuscendo a fermarlo. Il responsabile risulta essere stato già arrestato per altri tre reati e 14 infrazioni.

