I manifestanti contrari agli accordi stretti tra i socialisti e gli indipendentisti catalani per un nuovo governo Sanchez

Non si ferma la protesta in Spagna contro gli accordi stretti tra i socialisti e gli indipendentisti catalani per un nuovo governo di Pedro Sanchez e la legge di amnistia. A Barcellona in piazza i manifestanti di estrema destra convocati da Vox.

