Nuovo appello di Francesco al termine dell'udienza generale

“Pensiamo e preghiamo per i popoli che soffrono la guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina e pensiamo al popolo palestinese e israeliano. Che il Signore ci porti a una pace giusta. Si soffre tanto. Soffrono i bambini. Soffrono gli ammalati, i vecchi. E muoiono tanti giovani”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro. “La guerra è sempre una sconfitta”, ribadisce. “Non dimentichiamolo. E’ sempre una sconfitta”.

