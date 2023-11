La dichiarazione finale: "Lavoriamo a sanzioni contro Hamas"

“Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023, nonché gli attacchi missilistici in corso contro Israele. Sottolineiamo il diritto di Israele a difendere se stesso e il suo popolo in conformità con il diritto internazionale nel tentativo di prevenire che ciò si ripeta”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale adottata al termine della ministeriale Esteri del G7 di Tokyo.

Si lavora per sanzioni ad Hamas

“Lavoriamo insieme, anche imponendo sanzioni o altre misure, per negare ad Hamas la capacità di raccogliere e utilizzare fondi per compiere atrocità” specifica la dichiarazione. “Siamo impegnati a lavorare a stretto contatto con i partner per preparare soluzioni sostenibili a lungo termine per Gaza e il ritorno a un processo di pace più ampio in linea con i parametri concordati a livello internazionale”, viene spiegato ancora.

La questione ostaggi

Nella dichiarazione si sottolinea : “Chiediamo il rilascio immediato di tutti gli ostaggi senza precondizioni. Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà e le nostre condoglianze alle vittime e alle loro famiglie di questi attacchi, così come a tutti i civili, palestinesi, israeliani e altri, compresi i nostri stessi cittadini, che sono morti o sono rimasti feriti durante questo conflitto”. “Sottolineiamo la necessità di un’azione urgente per affrontare il deterioramento della crisi umanitaria a Gaza. Tutte le parti devono consentire il libero sostegno umanitario ai civili, compresi cibo, acqua, assistenza medica, carburante, alloggi e l’accesso agli operatori umanitari. Sosteniamo le pause e i corridoi umanitari per facilitare l’assistenza urgentemente necessaria, il movimento dei civili e il rilascio degli ostaggi”.

Due Stati

“Sottolineiamo che una soluzione a due Stati, che prevede che Israele e uno Stato palestinese vivano fianco a fianco in pace, sicurezza e riconoscimento reciproco, rimane l’unica via verso una pace giusta, duratura e sicura” viene scritto nella dichiarazione.

Contro la violenza dei coloni

“L’aumento della violenza estremista commessa dai coloni contro i palestinesi è inaccettabile, mina la sicurezza in Cisgiordania e minaccia le prospettive di una pace duratura” si legge ancora nella dichiarazione finale adottata al termine della ministeriale Esteri del G7 di Tokyo. “I membri del G7, insieme ai partner della regione, stanno lavorando intensamente per evitare che il conflitto si inasprisca ulteriormente e si diffonda più ampiamente”, viene spiegato ancora.

