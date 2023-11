Le immagini dal red carpet organizzato a Singapore

Il principe William è stato raggiunto da diverse celebrità, come Cate Blanchett, in occasione della cerimonia del premio Earthshot, tenutasi quest’anno a Singapore. Il riconoscimento viene assegnato a cinque vincitori, su 15 finalisti selezionati, che hanno sviluppato idee e progetti rivoluzionari nella lotta al cambiamento climatico. Il premio è del valore di un milione di sterline per ciscun vincitore. L’Earthshot prize è stato lanciato nel 2020 dall’organizzazione benefica Royal Foundation del principe del Regno Unito William, molto sensibile a temi come la crisi climatica e la salvaguardia ambientale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata